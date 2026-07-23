¡Grade Richie! Carapaz gana la etapa 18 del Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en solitario en la etapa 18 del Tour de Francia, este jueves 23 de julio del 2026 en el alto de Orcières-Merlette, que dio inicio al tríptico de jornadas alpinas.

El líder del equipo EF Education realizó un explosivo cambio de ritmo para fugarse de un grupo de seis escapados a 3,5 kilómetros para la llegada, y firmar su segundo triunfo parcial en la Grande Boucle tras la cosechado en Superdévoluy en 2024.

El campeón olímpico en Tokio en 2021 se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero respectivamente.

El pelotón de favoritos, en el que nadie intentó atacar, llegó con casi cinco minutos de retraso.

Tadej Pogacar mantiene el liderato de la clasificación general con 4 minutos y 32 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel, seguido por el mexicano Isaac Del Toro y el francés Paul Seixas, antes de las dos llegadas en Alpe d'Huez, el viernes y el sábado.

Pero el esloveno ha visto cómo uno de los compañeros del maillot amarillo, el estadounidense Brandon McNulty, abandonaba, mientras varios corredores de su equipo UAE también están enfermos.

Carapaz, de 33 años, se mostró el más fuerte en la subida final hacia Orcières-Merlette (7,1 km al 6,7%) al lanzar un primer ataque, neutralizado, a cuatro kilómetros de la cima. Quinientos metros más adelante, el ganador del Giro 2019 disparó una segunda bala que esta vez dejó clavados a sus cinco compañeros de escapada y se fue directo hacia la victoria.

Es la novena victoria de etapa en una gran vuelta para Carapaz, que también ha levantado los brazos en cuatro ocasiones en el Giro y tres veces en la Vuelta.

También fue la segunda victoria latinoamericana en esta edición del Tour, después de que el mexicano Isaac Del Toro se llevase la segunda etapa, en Barcelona (España).