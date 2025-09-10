Charlie Kirk, aliado de Trump, fue asesinado de un disparo durante un evento en una universidad

El conservador aliado de Donald Trump fue herido en una universidad.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles 10 de septiembre del 2025 tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, fue trasladado a un hospital en estado crítico apenas unas horas antes. El hombre fue herido por un disparo en el cuello durante un evento universitario.

Según medios locales, Kirk recibió atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos 2 000 asistentes en la Universidad Utah Valley (UVU).

Una portavoz de la institución académica, Ellen Treanor, indicó que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

La UVU suspendió las clases a lo largo de toda la jornada y se desalojó el campus instantes después del tiroteo, mientras el FBI se encuentra desplegado en la zona para investigar el suceso.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk fue un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del Presidente.

Trump pidió orar por Kirk

Trump pidió una oración por su aliado tras conocer la noticia del ataque: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente, JD Vance, pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven"