Chiclayo, en el norte de Perú, espera un emotivo reencuentro con el papa León XIV

El papa León XIV saludó a las personas junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una ceremonia de bienvenida

El papa León XIV regresa, este viernes 13 de noviembre de 2026, a Chiclayo, la ciudad del norte de Perú de la que fue obispo por cerca de ocho años, donde lo esperan con fervor habitantes y viejos amigos en la etapa más emotiva de su intensa gira suramericana.

"Bienvenido a casa", dicen los afiches que abundan en los escaparates de los negocios. En el centro histórico de esta ciudad costera de 600 000 habitantes, su imagen es omnipresente.

En el primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1 400 millones de fieles, León XIV saludó a su "querida diócesis de Chiclayo".

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El primer Papa estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas. Es la última escalada de este viaje papal, tras recorrer Uruguay y Argentina, que realiza semanas después de una operación por un cáncer al pulmón.

En la plaza principal, cerca de la catedral, unas letras doradas presentan a Chiclayo como la "ciudad del papa León XIV". Una pantalla gigante proyecta las etapas de la gira de Robert Prevost, de 71 años, desde su llegada a Perú.

Incluso los dulces locales son preparados para la ocasión, como el King Kong, un postre vendido en una caja, que incluye un llavero con la figura del Papa y una plegaria impresa.

La vida del Papa en Chiclayo

En Chiclayo, "Monseñor Robert", como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de ser un obispo cercano a la gente.

"Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil", dice Jorge Villegas, vicario general de ese obispado que lo conoció de cerca.

El religioso recuerda la "solidaridad" que demostró durante las graves inundaciones, sin dudar en calzar botas para acompañar a los afectados.

Durante la pandemia, "él fue el promotor de la construcción de dos plantas de oxígeno para atender a los que habían adquirido el covid", mientras el insumo escaseaba para tratar a los pacientes, narra. Frente a la catedral, la impaciencia crece.

🌐 https://t.co/cXo3LnM2GS 👉 El papa #LeónXIV concluyó su visita a Argentina con una masiva misa en Luján y emprende su viaje hacia #Perú. https://t.co/ZtGeXsJ4pv — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 11, 2026

Ataviada de una gorra con la imagen del sumo pontífice, Katerine Preciado, una religiosa colombiana de 33 años que vive en Perú, cerca de la frontera con Ecuador, dice esperar que León XIV transmita "un mensaje de paz, de reconciliación, de misericordia, un mensaje lleno de amor".

Cyntia López, operadora turística de 53 años, asegura haber recibido la bendición del entonces obispo Prevost en un momento difícil de su vida. "Siempre ha sido muy bueno, muy caritativo con la gente humilde, muy trabajador", recuerda.

Pahola Rojas, una secretaria de 40 años, se acuerda de un sacerdote accesible. "Ha sido muy cercano a todos los pobladores (...). Uno lo podía encontrar en la calle, como cualquiera de nosotros, paseando, saludando y conversando", cuenta. "Generaba mucha confianza" y tenía "mucho carisma".

Expectativa por la llegada del Papa

El jueves por la noche, varios cientos de personas hicieron fila para acceder a las pampas de Pimentel, una vasta extensión árida que bordea el océano Pacífico, a unos 13 kilómetros de Chiclayo. El Papa celebrará allí una misa por la mañana ante cerca de un millón de personas.

"Vamos a acampar. Hemos venido con mucha fe y entusiasmo", dice Víctor Puicón, de 16 años, quien viene de un pueblo a una hora de distancia, donde Prevost solía celebrar confirmaciones.

León XIV tiene previsto después reunirse con el clero, así como con el personal y los estudiantes de una universidad católica.

También visitará en privado a la capilla San Óscar Romero, que él ayudó a reconstruir en uno de los barrios más modestos de Chiclayo.