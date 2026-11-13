Acciones de Microsoft caen tras falla global que afectó a empresas

Las acciones de Microsoft registraron una caída cercana al 2% antes de la apertura de Wall Street este viernes 13 de noviembre de 2026.

Las acciones de Microsoft registraron una caída cercana al 2% durante las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York, este viernes 13 de noviembre de 2026, después de una interrupción mundial que afectó a miles de usuarios de sus servicios digitales.

Las fallas comenzaron el jueves 12 de noviembre y provocaron dificultades para acceder a Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365, utilizadas por empresas e instituciones públicas.

Según Downdetector, los reportes de problemas con Outlook alcanzaron un máximo de aproximadamente 138 000 notificaciones en Estados Unidos. La cifra corresponde a reportes de usuarios y no al total de personas afectadas.

¿Cuánto cayeron las acciones de Microsoft?

Durante las operaciones previas a la apertura bursátil de este viernes, los títulos de Microsoft retrocedían alrededor del 2%, según The Wall Street Journal.

No obstante, el jueves 12 de noviembre, cuando comenzó la interrupción, las acciones cerraron con una subida del 0,36%, a USD 523 por título.

Por tanto, aunque la caída bursátil del viernes coincide con las dificultades tecnológicas, no se ha establecido que la interrupción sea su causa directa.

¿Cómo afectó la caída de Microsoft a las empresas?

Las interrupciones dificultaron el envío y recepción de correos electrónicos, el acceso a bandejas de entrada y la comunicación mediante herramientas de trabajo colaborativo.

Esto afectó actividades cotidianas como la atención a clientes, la coordinación de equipos y el intercambio de información entre trabajadores.

La falla también alcanzó a entidades gubernamentales. En Japón, las autoridades informaron sobre problemas en parte de su infraestructura informática.

Además, se reportaron interrupciones en conectores que permiten utilizar servicios de Microsoft desde herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude.

¿Ya se restablecieron Outlook y Teams?

Hasta la mañana del viernes 13 de noviembre, Microsoft no había confirmado la recuperación completa de todos los servicios afectados.

La compañía informó sobre avances parciales, especialmente en Teams, que recuperó parte de su funcionamiento en Norteamérica.

Sin embargo, persistían problemas en Exchange Online, la plataforma que permite gestionar los correos electrónicos empresariales de Outlook.

Microsoft identificó servidores que no respondían correctamente ante la carga de trabajo y comenzó a redistribuir conexiones para estabilizar sus sistemas.

La empresa indicó que no tenía indicios de que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque.