El muñeco alcanzará los 19,5 metros de altura, con una base de 15 metros de largo y 12 metros de ancho.

Los trabajos comenzaron el miércoles en el Corredor Musical del distrito de Daoli, en Harbin, provincia de Heilongjiang. En el lugar se iniciaron las operaciones para fabricar y almacenar la nieve que será utilizada en la estructura.

Esta edición tendrá una dimensión mayor que las anteriores. El muñeco alcanzará los 19,5 metros de altura, con una base de 15 metros de largo y 12 metros de ancho.

Controlan la calidad de la nieve

Los trabajadores supervisan las condiciones de la nieve, especialmente su temperatura, calidad y densidad, para garantizar una base firme durante la construcción.

El diseño mantendrá los elementos que caracterizan a este popular muñeco: un gorro rojo, una bufanda del mismo color y un corazón rojo.