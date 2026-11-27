Los uniformados priorizaron la seguridad de los habitantes y la protección del ejemplar

Personal de la Unidad de Policía de Protección del Ambiente (UPMA) rescató un ejemplar de boa constrictora, identificada preliminarmente como Boa imperator, en una vivienda del cantón Samborondón, provincia del Guayas.

El animal se encontraba dentro de un nido destinado a la permanencia de aves domésticas. Según los propietarios del inmueble, la serpiente habría depredado cuatro pericos australianos.

Las inundaciones habrían provocado su desplazamiento

La Policía presume que el ingreso de la boa estaría relacionado con las inundaciones registradas en la zona, que podrían haber desplazado a animales silvestres de sus hábitats naturales en busca de refugio y espacios secos.

Durante el procedimiento, los uniformados priorizaron la seguridad de los habitantes y la protección del ejemplar, por lo que realizaron su rescate sin atentar contra su vida.

¿Qué recomienda la Policía ante estos casos?

Ante la temporada invernal, la UPMA recomienda revisar patios, bodegas, gallineros y espacios donde permanecen animales domésticos, además de mantener protegidas las aves de compañía.

También advierte que no se debe intentar capturar, manipular o matar serpientes por cuenta propia. Aunque las boas no son venenosas, pueden causar mordeduras o lesiones si se sienten amenazadas.