La Policía investiga si el atraco estaría relacionado con el traslado de oro

Un asalto armado se registró la mañana de este viernes 27 de noviembre de 2026 en la Costa Verde, a la altura del puente Santa Rosa, en el distrito de La Perla, provincia del Callao, Perú.

Un grupo de delincuentes interceptó una camioneta que circulaba por la subida Santa Rosa, una de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De acuerdo con información difundida por medios peruanos, al menos cinco sujetos habrían participado en el atraco.

Los atacantes sustrajeron tres piezas de equipaje: una maleta y dos bolsos. Durante el robo se escucharon varios disparos.

¿El asalto en el Callao estaría relacionado con el transporte de oro?

Una de las hipótesis que investiga la Policía Nacional de Perú apunta a que los delincuentes buscaban apoderarse de un cargamento de oro.

Sin embargo, hasta las 10:00 de este viernes, las autoridades todavía no han confirmado el contenido de los equipajes ni el valor de los objetos robados.

El ataque ocurrió en una vía con circulación vehicular y los disparos generaron peligro para los conductores que transitaban por el sector.