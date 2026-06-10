La ONU pide a EE.UU. repensar a fondo su política migratoria durante el Mundial 2026

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a Estados Unidos a repensar "a fondo" la aplicación de su política migratoria durante el Mundial de fútbol, en un contexto de creciente tensión sobre esta cuestión.

"Espero de verdad que se repiense a fondo cómo las medidas de control de la inmigración están afectando a los derechos humanos y a la dignidad humana, y que, especialmente de cara al Mundial, se revisen las políticas que, lamentablemente, hemos visto prevalecer, sobre todo en Estados Unidos", declaró Volker Türk este miércoles 10 de junio de 2026.

La política migratoria estadounidense está generando tensiones a un día del inicio del Mundial 2026.

Unos de los casos más polémicos fue el del árbitro somalí Omar Artan, al que la policía fronteriza estadounidense denegó la entrada el sábado a su llegada a Miami (Florida).

La estricta política migratoria de Estados Unidos pone en dificultades a la FIFA, que en un comunicado a la AFP indicó que "no interviene en los procedimientos de inmigración del país anfitrión, incluidos los relativos a la concesión de visados".

Otros países también han tenido problemas administrativos a su llegada a Estados Unidos y según The Guardian, el delantero de la selección de Irak, Aymen Husein, fue retenido durante casi siete horas el sábado en el aeropuerto de Chicago.