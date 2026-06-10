Disturbios antiinmigración dejan tensión y caos en Irlanda del Norte tras ataque con arma blanca

Los líderes piden calma ante el estallido de disturbios en Belfast.

Protestas y disturbios antiinmigración se registraron en Belfast, capital de Irlanda del Norte, luego de que un hombre resultara gravemente herido en un ataque con arma blanca.

Durante las manifestaciones, grupos encapuchados bloquearon varias carreteras y prendieron fuego a un autobús en Newtownards Road, al este de la ciudad.

Las imágenes de los incidentes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando enfrentamientos y momentos de tensión en distintos sectores de Belfast.

Policía y autoridades piden calma

Tras los disturbios, autoridades y líderes políticos hicieron un llamado a evitar nuevos hechos violentos y mantener la calma.

La policía desplegó operativos en la zona afectada mientras continúan las investigaciones sobre el ataque que originó las protestas.

Tensión en las calles de Belfast

Los bloqueos y actos violentos generaron complicaciones en la movilidad y preocupación entre residentes de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado nuevos detenidos ni mayores detalles sobre posibles responsables de los disturbios.