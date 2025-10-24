En China realizan las pruebas del tren bala CR450; el modelo más rápido del mundo en marcha

China ha iniciado el periodo de pruebas del tren bala CR450, desarrollado para conectar dos de sus principales ciudades, y tras alcanzar una velocidad de 450 kilómetros. Las autoridades del Grupo Ferrocarrilero Estatal de China (China Railway) informaron que el nuevo sistema conectará Shanghai y Chengdu.

El tren bala CR450, fabricado por CRRC Qingdao Sifang como parte de la familia de trenes estandarizados chinos, representa la evolución del exitoso modelo CR400 Fuxing, que opera actualmente a 350 km/h.

Las pruebas de pre-servicio se realizan en condiciones reales de operación para acumular 600 000 kilómetros sin fallos. El 21 de octubre de 2025, el prototipo CR450AF aceleró desde cero hasta 350 km/h en apenas 4 minutos y 40 segundos.

Esta fase inicial incluyó pruebas de frenos y control de ruido. CR450 no solo busca romper récords de velocidad, sino utilizar la energía sin evitar excesos.

CR450 es su diseño aerodinámico avanzado, que reduce la resistencia al viento en un 22% mediante un morro más alargado y un techo rebajado en 20 centímetros.

Esto permite que el tren mantenga un consumo energético un 20% inferior al del CR400, contribuyendo a la sostenibilidad en el transporte masivo. En términos de seguridad, el sistema de frenado regenerativo asegura una distancia de detención de 6 500 metros desde 450 km/h.

Expertos de la Academia China de Ciencias Ferroviarias destacan que estas mejoras mantienen niveles acústicos comparables a los de aviones comerciales en cabina. El peso del tren se ha reducido 50 toneladas, mediante el uso de aleaciones ligeras y optimización estructural, sin comprometer la capacidad para 500 pasajeros.