Una noche de vidas al límite y finales cardíacos en ¡Ahora Caigo!

Orlando Herrera es el líder en la noche previa a la gran final del Ciclo 2 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

La emisión de este 19 de mayo de 2026 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva arrancó con gran intensidad gracias a la presentación de su líder, Orlando Herrera, quien ingresó al juego con una energía arrolladora y saludos personalizados para cada participante, marcando desde el inicio el tono competitivo de la noche.

La primera en entrar en acción fue Karina Arguello, quien disputó un Duelo Clásico frente al líder. Aunque mostró un buen método de juego, no logró imponerse y terminó cayendo. Sin embargo, logró avanzar con una vida menos y arrancó su participación con 150 dólares tras superar su primera huella.

El turno siguiente fue para Felipe Campana, en el desafío Revoltillo. A pesar de su esfuerzo, no pudo avanzar frente a la presión del juego y el dominio del público. Orlando, en cambio, aprovechó el impulso, consiguió el comodín del x2 y duplicó su premio hasta los 300 dólares.

Luego, Lila Flores enfrentó un nuevo Duelo Clásico, pero el dominio del líder continuó firme, sumando 10 dólares adicionales en su camino.

La noche subió de intensidad con Miguel Estrella, quien participó en A la voz del gallo. En una batalla musical acompañada por “Kokoroko”, ambos jugadores acumularon aciertos, pero Miguel terminó fallando en el momento decisivo y cayó, permitiendo que Orlando sumara otros 150 dólares.

Posteriormente, Samia Álava se enfrentó en otro Duelo Clásico. Aunque su desempeño fue sólido, falló al no reconocer al protagonista de Volver al Futuro, lo que le costó la partida. Orlando, por su parte, no tuvo una huella favorable y vio su premio dividido a la mitad, aunque logró mantenerse con vida adicional en el juego.

El punto de quiebre llegó con Marco Maldonado, quien protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la noche en Tres sin cambiar. Con un inicio contundente, logró quitar vidas clave y completar una jornada casi perfecta, remontando con autoridad y consolidándose como uno de los competidores más fuertes del capítulo.

Gracias a su rendimiento, Marco pasó a liderar la competencia y sumó 25 dólares en su primera huella como líder. Sin embargo, Miryam Núñez llegó para desafiarlo en Mira y acierta, donde Marco avanzó con firmeza y añadió 50 dólares más, aunque sin alcanzar el gran premio de 500.

El cierre de la noche estuvo cargado de tensión con el duelo entre Marco Maldonado y Juan José Cornejo. Juan inició con fuerza, quitando una vida y dejando a Marco en una situación límite. Finalmente, tras un enfrentamiento muy parejo, Juan logró imponerse en el duelo.

Para cerrar la jornada, Juan tomó el liderato rumbo al Duelo final. Aunque no logró concretarlo con éxito, se aseguró un premio de 50 dólares, dejando todo listo para una gran final del ciclo 3, donde las emociones prometen elevarse aún más.