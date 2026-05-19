Nuevo sismo de magnitud 4.1 se registra en Ica tras fuerte terremoto en Perú

Un nuevo movimiento sísmico de magnitud 4,1 se registró la tarde de este martes en la región de Ica, horas después del fuerte terremoto de magnitud 6,1 que dejó al menos 27 personas heridas y múltiples daños estructurales.

Según el Instituto Geofísico del Perú, el nuevo temblor ocurrió a las 17h18, mientras las autoridades continuaban evaluando las afectaciones provocadas por el sismo principal registrado al mediodía.

Hospitales, viviendas e iglesias afectados

El ministro Amadeo Flores informó que continúan los monitoreos y las inspecciones técnicas en infraestructura pública y privada.

Medios locales reportaron daños en viviendas vulnerables, interrupciones en servicios de comunicación y afectaciones en centros educativos como la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

Además, imágenes difundidas por la televisión peruana mostraron graves daños en el antiguo cementerio de Ica, donde varios nichos colapsaron y dejaron féretros expuestos.

El sismo también se sintió en Lima

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, indicó que el terremoto principal fue percibido como “bastante intenso”.

Aunque el epicentro se ubicó a unos 350 kilómetros al sur de Lima, habitantes de la capital también reportaron haber sentido el movimiento durante varios minutos.

La región peruana permanece marcada por el devastador terremoto de 2007, de magnitud 7,9, que dejó más de 500 fallecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alerta de tsunami y mantienen activos los protocolos de emergencia mientras continúan las evaluaciones en la zona afectada.