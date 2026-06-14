Lamine Yamal no será titular en el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Lamine Yamal es una de las figuras de la Selección española en el Mundial 2026.

La selección de España arrancará su participación en el Mundial 2026 sin una de sus principales figuras en el once inicial.

El entrenador de la Roja, Luis de la Fuente, confirmó que Lamine Yamal está completamente recuperado de sus molestias físicas, aunque no será titular en el debut frente a Cabo Verde.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso, el técnico español explicó que el cuerpo técnico optó por administrar cuidadosamente la carga de minutos del joven futbolista para evitar cualquier riesgo de recaída en las primeras etapas del torneo.

Yamal y Williams entrenan con normalidad

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio", señaló De la Fuente.

El seleccionador también reveló que, además de Lamine Yamal, otros jugadores como Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco arrancarán desde el inicio, aunque podrían tener participación dependiendo del desarrollo del encuentro.

España iniciará oficialmente su camino en el Grupo H este lunes 15 de junio cuando se enfrente a Cabo Verde en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.