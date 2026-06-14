¿Cómo queda la tabla de posiciones del Grupo de la Tri y que se espera ante Curazao?

El festejo de Costa de Marfil en el gol con el que venció a Ecuador

Luego de la primera jornada del Grupo E en la Copa del Mundo 2026, la selección ecuatoriana se ubica provisionalmente en la tercera posición de la tabla, sin puntos y con un gol en contra. La derrota por la mínima diferencia (1-0) ante Costa de Marfil dejó a "La Tri" por detrás de los africanos y del líder absoluto, Alemania, que goleó de forma contundente a Curazao (7-1).

A pesar del debut adverso, el formato actual del torneo mantiene las esperanzas intactas, ya que un triunfo sólido en el siguiente encuentro podría meter al combinado nacional directamente en la pelea por la clasificación.

Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 🇩🇪 Alemania 3 1 1 0 0 7 1 +6 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 🇪🇨 Ecuador 0 1 0 0 1 0 1 -1 4 🇨🇼 Curazao 0 1 0 0 1 1 7 -6

El camino de la recuperación para el equipo de todos iniciará este sábado 20 de junio a las 19:00 (hora de Ecuador), cuando se enfrente a la selección de Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Este partido es catalogado como una verdadera "final" para el cuerpo técnico y los jugadores, pues obtener los tres puntos no solo es una obligación matemática para salir del fondo, sino también la oportunidad perfecta para recuperar la confianza futbolística y mejorar la diferencia de goles antes del cierre de la fase de grupos.

Finalmente, la participación de Ecuador en esta primera etapa concluirá con un choque de alta intensidad frente a la poderosa Alemania, programado para el jueves 25 de junio a las 15:00 (hora de Ecuador) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cabe recordar que, gracias a la expansión a 48 equipos en esta cita mundialista, los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que la Selección dependerá enteramente de su rendimiento en estas dos jornadas clave para seguir haciendo historia en territorio norteamericano.