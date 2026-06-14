El presidente Daniel Noboa estuvo presente en el partido de la Tri frente a Costa de Marfil

El presidente Daniel Noboa durante el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil, en Filadelfia

El presidente Daniel Noboa acudió al estadio de Filadelfia para presenciar el partido de la Tri frente a Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia, este domingo 14 de junio de 2026. Al final del encuentro, Ecuador perdió 1-0 ante el conjunto africano.

En las imágenes se ve al Primer Mandatario, con la camiseta de Ecuador, observando el partido desde un palco del estadio de Filadelfia donde la Tri jugó su debut en el Mundial 2026.

Noboa acudió a apoyar a la Tricolor en medio de su viaje oficial a Estados Unidos. El Mandatario está en el país norteamericano desde el 11 y tiene previsto permanecer hasta el 15 de junio de 2026.

La selección de Ecuador contó con un apoyo masivo en su debut en el Mundial 2026. Miles de aficionados ecuatorianos se tomaron las gradas del estadio de Filadelfia para acompañar a la Tricolor en su encuentro frente a Costa de Marfil.

Según informó la Selección ecuatoriana en sus redes sociales, más de 50 000 ecuatorianos estuvieron presentes en el escenario deportivo, que tiene capacidad para cerca de 69 000 espectadores.