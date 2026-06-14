Más de 50 000 hinchas apoyan a la Tri en el estadio de Filadelfia ante Costa de Marfil

Masiva asistencia de hinchas de Ecuador al estadio de Filadelfia, en Estados Unidos.

La selección de Ecuador contó con un apoyo masivo en su debut en el Mundial 2026. Miles de aficionados ecuatorianos se tomaron las gradas del estadio de Filadelfia para acompañar a la Tricolor en su encuentro frente a Costa de Marfil.

Según informó la Selección ecuatoriana en sus redes sociales, más de 50 000 ecuatorianos estuvieron presentes en el escenario deportivo, que tiene capacidad para cerca de 69 000 espectadores.

La masiva presencia de aficionados convirtió gran parte del estadio en un auténtico mar de color amarillo. "Somos más de 50 000 ecuatorianos, el estadio es amarillo”, destacó la Tri

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Los seguidores llegaron portando camisetas de Ecuador, banderas y otros símbolos patrios para alentar al equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Uno de los momentos más emotivos se produjo durante la entonación del Himno Nacional, cuando miles de voces ecuatorianas hicieron retumbar el estadio de Filadelfia.

La fiesta futbolera también contó con la presencia de reconocidas personalidades. Entre ellas destacó el empresario, productor y rapero estadounidense Jay-Z, quien asistió al compromiso de Ecuador vs Costa de Marfil. El artista es esposo de la cantante Beyoncé.