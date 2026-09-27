Cinco hombres fueron detenidos cerca de RAF Fairford, en Inglaterra, bajo sospecha de delitos con explosivos y preparación de un acto terrorista.

Cinco hombres fueron detenidos este domingo 27 de septiembre en Whelford, Gloucestershire, cerca de la base aérea RAF Fairford , bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de preparación de un acto terrorista.

La Policía de Gloucestershire informó que recibió una alerta alrededor de las 00:45 sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia la base aérea. Agentes armados acudieron al lugar y realizaron las detenciones.

Trump habló de “graves daños”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró posteriormente que los sospechosos pretendían causar “graves daños” en la instalación y que habían estado bajo investigación de autoridades británicas y estadounidenses. Esa afirmación corresponde a la versión de Trump y no ha sido confirmada todavía como conclusión de la investigación policial.

RAF Fairford alberga presencia militar estadounidense y ha sido utilizada por aeronaves de Estados Unidos en operaciones recientes contra Irán.

RAF Fairford, en Gloucestershire, es una base aérea británica utilizada por fuerzas estadounidenses y quedó bajo mayor resguardo tras la detención de cinco sospechosos cerca de la instalación. The White House.

Evacuaron unas 85 viviendas

Tras las detenciones, las autoridades establecieron un cordón de seguridad de 400 metros alrededor de los vehículos mientras especialistas del Ejército en desactivación de explosivos realizaban inspecciones.

Como medida preventiva, alrededor de 85 viviendas fueron evacuadas y se habilitó un centro cercano para recibir a los residentes afectados.

La investigación quedó a cargo de la Policía Antiterrorista británica, que señaló que el caso se encuentra todavía en una etapa inicial y que continúa recopilando evidencia para establecer las circunstancias y posibles motivaciones.