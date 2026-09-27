FUT, UNE y organizaciones sociales convocan movilización nacional para el 8 de octubre

El FUT, la UNE, el Frente Popular y otras organizaciones sociales convocaron a movilizaciones para el 8 de octubre por reclamos relacionados con salud, educación, empleo, seguridad y el IESS.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización para el próximo 8 de octubre de 2026 en rechazo a varias políticas del Gobierno de Daniel Noboa.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, señaló que la protesta estará enfocada en reclamos relacionados con salud, seguridad, derechos y libertades , además de lo que las organizaciones califican como “criminalización de líderes sociales”.

Reclamos por empleo y educación

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y del FUT, dijo a EFE que la convocatoria busca visibilizar problemas que, según las organizaciones, no han sido resueltos en educación, salud, empleo y seguridad. También señaló que la protesta incluye demandas relacionadas con derechos humanos.

Edwin Bedoya, dirigente del FUT y de la Cedocut, agregó que otro de los motivos de la movilización es la intención del Gobierno de vender activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El presidente Daniel Noboa había señalado el 28 de agosto que existía cerca de USD 2 000 millones en “activos ociosos” del IESS y sostuvo que su venta podría destinar recursos a necesidades de la institución, entre ellas salud y pensiones.

Piden que otros sectores se sumen

Quishpe hizo un llamado a organizaciones indígenas como la Ecuarunari y la Conaie para que participaran en la movilización del 8 de octubre.

Los dirigentes también cuestionaron la falta de registro de directivas de varias organizaciones sociales. Bedoya aseguró que existen más de 100 organizaciones que esperan este trámite desde hace más de un año, situación que, según él, limita sus actividades. Esta es una afirmación de los dirigentes y no consta en los informes revisados una respuesta oficial del Gobierno sobre ese señalamiento.

Por ahora, la convocatoria se mantiene para el jueves 8 de octubre. Sin embargo, Bedoya indicó que si el Gobierno decide extender el feriado del 9 de octubre, las organizaciones analizarán si mantienen la fecha o la modifican.