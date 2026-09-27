¿Quién es Michelle Macías, hija de alias 'Fito' capturada en Colombia?

Michelle Macías, hija de alias 'Fito', fue secuestrada durante cuatro días en 2021 y rescatada por la Policía.

Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, hija de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', fue capturada este 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, junto con su madre, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez.

Macías tiene 23 años y en redes sociales es conocida como “Queen Michelle". Su nombre ya había aparecido públicamente años atrás por un episodio de seguridad que involucró directamente a la familia de alias 'Fito'.

“Queen Michelle”, la faceta musical de la hija de alias 'Fito'

Michelle Macías también incursionó en la música bajo el nombre artístico “Queen Michelle”. En redes sociales ha difundido contenido relacionado con su faceta como cantante y entretenimiento, una actividad que desarrolló paralelamente a su presencia como creadora digital.

Fue secuestrada en 2021

En noviembre de 2021, Michelle Macías fue secuestrada y permaneció retenida durante cuatro días. Posteriormente fue rescatada por la Policía y el caso dejó seis personas detenidas, de acuerdo con registros de la Policía.

Ese episodio ocurrió años antes de que su padre se fugara de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024 y antes de que la familia saliera de Ecuador hacia Argentina.

Está procesada por presunto lavado de activos

Actualmente, Michelle Macías está vinculada al denominado caso Blanqueo Fito, una investigación por presunto lavado de activos que involucra a familiares, personas cercanas y empresas relacionadas con alias 'Fito'.

La Fiscalía la vinculó al proceso a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE. Posteriormente, la justicia ecuatoriana dispuso una difusión roja de Interpol para localizarla fuera del país.

Fue detenida junto con su madre

La captura en Colombia se concretó en un operativo coordinado entre autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que participaría la Policía Nacional, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas de seguridad colombianas.

Ambas mujeres son requeridas por la justicia ecuatoriana y serán enviadas a Ecuador para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.