Claudia Sheinbaum se pronuncia por ataque a convoy frente a la casa de Nodal y Ángela Aguilar

Un ataque a un convoy ocurrió la noche del jueves 12 de febrero frente a la residencia de Nodal y Angela Aguilar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes 13 de febrero del 2026 que la noche del jueves 12, se produjo un ataque a un convoy frente a la propiedad de Ángela Aguilar y Christian Nodal, en el estado de Zacatecas.

Según la mandataria, el ataque no iba dirigido a la familia Aguilar, sino al convoy integrado por miembros de las fuerzas de seguridad, que se encontraban cerca del predio del cantante mexicano Pepe Aguilar, y aseguró que los familiares del intérprete "están bien".

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana detalló que el convoy fue atacado porque "pasaron en ese momento por un lugar", en referencia a la propiedad del cantante Aguilar, pero que "no tenía nada que ver" con la familia del artista.

"Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección", añadió.

Sheinbaum insistió que el ataque armado no iba destinado a la familia de Aguilar, sino que se produjo cuando pasaron por la zona en la que fueron agredidos los agentes de seguridad.

Finalmente, la presidenta mexicana afirmó que los detalles serán proporcionados "con transparencia" por las autoridades federales del Gabinete de Seguridad.

Los funcionarios atacados serían miembros de la policía estatal y del Ejército mexicano, según informaron medios locales.

Se desconoce la identidad de los atacantes, en una agresión armada en la que no hubo víctimas mortales.

La familia Aguilar está bien

Por su parte, el cantante Pepe Aguilar aseguró en un comunicado que su familia "está bien", y que lo sucedido corresponde a un "operativo" de las fuerzas de seguridad cerca de su casa.

"Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", afirmó Aguilar.

En un primer momento, medios locales aseguraron que el ataque a balazos había ocurrido contra un convoy de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar mientras se trasladaban de Zacatecas a la Ciudad de México.

El Gobierno de Zacatecas confirmó que se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, donde está ubicado el rancho de la familia Aguilar.