Lula arremete contra EE.UU. por designar grupos criminales de Brasil como terroristas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó a Estados Unidos por designar como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil y advirtió contra "jugar con la soberanía" del gigante suramericano.

"No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla", dijo en un evento oficial el izquierdista, visiblemente enojado.

"No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia", agregó.

A pesar de la oposición del ejecutivo de Lula, el gobierno estadounidense designó el jueves como organizaciones terroristas a los grupos criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Los dos surgieron en las cárceles brasileñas y se han expandido por todo el país y fuera de sus fronteras.

Hoy, son las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil y controlan amplias zonas urbanas, inclusive algunas favelas de Rio de Janeiro, en el caso del CV.

"Trump quiere un Osama Bin Laden"

"Son terroristas porque atormentan a las familias, las comunidades y la ciudad", dijo Lula, pero "no son los terroristas que (el presidente estadounidense Donald) Trump está buscando. Trump quiere un Osama Bin Laden".

Agregó que la lucha contra esas facciones se debe llevar desde dentro de Brasil.

Lula dijo que pasó "tres horas" con Trump y que compartió con él documentos específicos sobre la lucha contra el crimen organizado.

Estados Unidos y Brasil firmaron un acuerdo en abril para estrechar la colaboración el tráfico de armas y drogas.