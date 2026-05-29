Bomberos rescatan a una perrita no vidente de una quebrada en Cuenca

Una perrita cayó a una quebrada en el sector El Despacho, en Cuenca.

Una perrita no vidente fue rescatada de una quebrada en el sector El Despacho, en Cuenca, informó el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad este viernes 29 de mayo de 2026.

El incidente ocurrió en la parroquia El Valle. En imágenes se ve cómo la perrita, de color blanco, se quedó atrapada en la quebrada.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca llegó al sitio y logró rescatar al animal de entre la maleza y el agua de la quebrada para entregarla a su propietaria.