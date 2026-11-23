Cúcuta ha sido una de las ciudades más golpeadas por los atentados con explosivos.

Colombia registró 358 ataques con drones cargados con explosivos entre enero y noviembre de este 2026, usados habitualmente por las mafias del país contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa compartido con la AFP el lunes 23 de noviembre.

El presidente Abelardo De La Espriella promueve una política de mano de hierro con letales bombardeos y redadas para doblegar a los criminales. Pero, según el registro de la cartera, los ataques con drones aumentarán desde su llegada al poder el 7 de agosto.

Estos atentados aumentaron en un 140% entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025, según el documento.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en la frontera con Venezuela, es la que acumula más ataques de este tipo, con 157.

La sigue con 102 ataques la disidencia de las extintas FARC liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

Las regiones del Cauca y el Norte de Santander son las más afectadas, ambas con millas de hectáreas de narcocultivos que financian a los grupos ilegales.

Además de enfrentarse a la fuerza pública, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a muerte corredores clave para el tráfico de drogas y bastiones de minería ilegal.

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En esas zonas remotas, el zumbido de los drones genera terror entre los pobladores. Este lunes un ataque con drones en la ciudad fronteriza de Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

"Nos despertó el estruendo, la verdad fue espantoso el ruido (...) Escuchábamos vidrios caer, obviamente pues gritos del mismo susto del impacto", dijo a la AFP Patricia Peña, cuya casa resultó afectada.

En Colombia es habitual que la población civil quede atrapada en medio de los enfrentamientos entre grupos armados o contra la fuerza pública.

Los vuelos de estos aparatos no dirigidos a zonas de topografía complicada en Colombia hacen difícil su neutralización.