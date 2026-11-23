Champions League 2026: fechas, horarios y partidos clave de la Jornada 5
La UEFA Champions League 2026-27 disputa la Jornada 5 de su fase de liga este martes 24 y miércoles 25 de noviembre, con partidos programados a las 12:45 y 15:00 (hora de Ecuador).
El centrocampista español del Atlético de Madrid, Pablo Barrios (n.º 8, centro), marca el primer gol de su equipo ante el portero belga del Manchester United.
AFP
Compartir
Actualizado:
23 nov 2026 - 14:23
La UEFA Champions League 2026-2027 retoma su acción esta semana con la disputa de la Jornada 5 de la fase de liga, en un tramo decisivo donde los clubes comienzan a definir su clasificación directa a los octavos de final o su paso a los play-offs eliminatorios.
Los encuentros se jugarán entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre de 2026, con horarios distribuidos en dos franjas horarias: las 12:45 y las 15:00 (hora de Ecuador).
La actividad del martes 24 de noviembre arrancará a las 12:45 con dos compromisos de alto voltaje como Galatasaray frente a Aston Villa en Estambul y Bodø/Glimt ante LASK en Noruega.
Más tarde, a las 15:00, el cartel ofrecerá choques estelares en varias ciudades europeas, destacando Real Madrid contra PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, Manchester City recibiendo a Napoli en el Etihad Stadium y Arsenal midiéndose a Borussia Dortmund en Londres.
Más tarde, a las 15:00, el cartel ofrecerá choques estelares en varias ciudades europeas, destacando Real Madrid contra PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, Manchester City recibiendo a Napoli en el Etihad Stadium y Arsenal midiéndose a Borussia Dortmund en Londres.
Ese mismo martes también verán acción Feyenoord ante FC Porto en Róterdam, RB Leipzig frente a RC Lens, Slovan Bratislava contra Real Betis y Como frente a AEK Atenas, en una jornada que promete movimientos importantes en la tabla general. Cada punto cobra mayor peso en esta altura del formato de liga, donde la diferencia de goles y la regularidad fuera de casa resultan determinantes.
El miércoles 25 de noviembre mantendrá el ritmo intenso desde las 12:45 con FC Barcelona visitando a Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú y Slavia Praga enfrentando a Villarreal en Praga.
A las 15:00 se concentrará buena parte de los focos con duelos como PSG frente a Roma en París, Inter de Milán ante VfB Stuttgart en San Siro y Sporting CP contra Manchester United en Lisboa.
La programación del miércoles se completará con compromisos de gran atractivo europeo, entre ellos Atlético de Madrid frente a Viking en Madrid, Lille recibiendo al Bayern de Múnich y Club Brujas midiendo fuerzas ante Liverpool, además del duelo entre Shakhtar Donetsk y Fenerbahçe en Stamford Bridge.
Tras esta quinta fecha, la fase de liga continuará con la Jornada 6 el 8 y 9 de diciembre de 2026, antes de entrar en su recta final en enero de 2027 con las Jornadas 7 y 8.
El camino hacia el título se extenderá durante la primera mitad de 2027 con los play-offs en febrero, las rondas eliminatorias de marzo a mayo y la gran final programada para el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Compartir