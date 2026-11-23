El centrocampista español del Atlético de Madrid, Pablo Barrios (n.º 8, centro), marca el primer gol de su equipo ante el portero belga del Manchester United.

La UEFA Champions League 2026-2027 retoma su acción esta semana con la disputa de la Jornada 5 de la fase de liga, en un tramo decisivo donde los clubes comienzan a definir su clasificación directa a los octavos de final o su paso a los play-offs eliminatorios.

Los encuentros se jugarán entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre de 2026, con horarios distribuidos en dos franjas horarias: las 12:45 y las 15:00 (hora de Ecuador).

La actividad del martes 24 de noviembre arrancará a las 12:45 con dos compromisos de alto voltaje como Galatasaray frente a Aston Villa en Estambul y Bodø/Glimt ante LASK en Noruega.

Más tarde, a las 15:00, el cartel ofrecerá choques estelares en varias ciudades europeas, destacando Real Madrid contra PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, Manchester City recibiendo a Napoli en el Etihad Stadium y Arsenal midiéndose a Borussia Dortmund en Londres.

Más tarde, a las 15:00, el cartel ofrecerá choques estelares en varias ciudades europeas, destacando Real Madrid contra PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, Manchester City recibiendo a Napoli en el Etihad Stadium y Arsenal midiéndose a Borussia Dortmund en Londres.

Ese mismo martes también verán acción Feyenoord ante FC Porto en Róterdam, RB Leipzig frente a RC Lens, Slovan Bratislava contra Real Betis y Como frente a AEK Atenas, en una jornada que promete movimientos importantes en la tabla general. Cada punto cobra mayor peso en esta altura del formato de liga, donde la diferencia de goles y la regularidad fuera de casa resultan determinantes.

El miércoles 25 de noviembre mantendrá el ritmo intenso desde las 12:45 con FC Barcelona visitando a Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú y Slavia Praga enfrentando a Villarreal en Praga.

A las 15:00 se concentrará buena parte de los focos con duelos como PSG frente a Roma en París, Inter de Milán ante VfB Stuttgart en San Siro y Sporting CP contra Manchester United en Lisboa.

La programación del miércoles se completará con compromisos de gran atractivo europeo, entre ellos Atlético de Madrid frente a Viking en Madrid, Lille recibiendo al Bayern de Múnich y Club Brujas midiendo fuerzas ante Liverpool, además del duelo entre Shakhtar Donetsk y Fenerbahçe en Stamford Bridge.

Tras esta quinta fecha, la fase de liga continuará con la Jornada 6 el 8 y 9 de diciembre de 2026, antes de entrar en su recta final en enero de 2027 con las Jornadas 7 y 8.

El camino hacia el título se extenderá durante la primera mitad de 2027 con los play-offs en febrero, las rondas eliminatorias de marzo a mayo y la gran final programada para el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.