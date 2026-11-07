Tres militares muertos por un ataque con drones bomba en Colombia

Un ataque con drones cargados con explosivos dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad este sábado en una base militar del norte de Colombia, informó el ejército.

Videos compartidos por medios y en redes muestran una explosión y abundante humo en una instalación militar en Bolívar, conflictiva zona en la que distintos grupos armados se disputan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico.

"Atacar a la fuerza pública mediante el uso de dispositivos explosivos constituye una grave vulneración de los derechos humanos", dijo en un comunicado el ejército, sin identificar a los autores del crimen.

Los grupos ilegales atacan regularmente a la fuerza pública y civiles con drones explosivos en Colombia, donde siembran el terror en medio de la peor ola de violencia de la última década.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo en X que había ordenado "intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia".

En sus tres meses en el poder, el derechista lleva a cabo una guerra contra los narcotraficantes del país a base de bombardeos y redadas con el apoyo de Estados Unidos.

El sur de Bolívar está repleto de yacimientos mineros de oro, históricamente controlados y disputados por grupos ilegales, que explotan a los trabajadores y causan daños en los ecosistemas.