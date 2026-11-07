Tres militares muertos por un ataque con drones bomba en Colombia
Un ataque con drones explosivos contra una base militar en Bolívar (norte de Colombia) dejó un saldo de tres militares muertos y ocho heridos de gravedad.
Imágenes del ataque en Colombia
Tomado de El Colombiano.com
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Actualizado:
07 nov 2026 - 17:24
Un ataque con drones cargados con explosivos dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad este sábado en una base militar del norte de Colombia, informó el ejército.
Videos compartidos por medios y en redes muestran una explosión y abundante humo en una instalación militar en Bolívar, conflictiva zona en la que distintos grupos armados se disputan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico.
"Atacar a la fuerza pública mediante el uso de dispositivos explosivos constituye una grave vulneración de los derechos humanos", dijo en un comunicado el ejército, sin identificar a los autores del crimen.
Los grupos ilegales atacan regularmente a la fuerza pública y civiles con drones explosivos en Colombia, donde siembran el terror en medio de la peor ola de violencia de la última década.
El presidente Abelardo de la Espriella dijo en X que había ordenado "intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia".
En sus tres meses en el poder, el derechista lleva a cabo una guerra contra los narcotraficantes del país a base de bombardeos y redadas con el apoyo de Estados Unidos.
El sur de Bolívar está repleto de yacimientos mineros de oro, históricamente controlados y disputados por grupos ilegales, que explotan a los trabajadores y causan daños en los ecosistemas.
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