El Tamagotchi cumple 30 años desde su lanzamiento en Japón. Sin gráficos avanzados ni conexión a internet, este pequeño dispositivo se convirtió en un fenómeno mundial que supera los 100 millones de unidades vendidas y distribuidas.

Su éxito comenzó desde sus primeros meses en el mercado: alcanzó 40 millones de unidades vendidas durante sus primeros ocho meses. Actualmente, Japón concentra el 49% de su distribución, seguido de Estados Unidos, con el 33%, y Europa, con el 16%.

La empresa Bandai volvió a comercializar el juguete en 2017, con el mismo diseño y personajes de su edición original. Esta versión se lanzó inicialmente en Amazon Japón por un precio de 17 dólares.

Tres décadas de evolución

La permanencia del Tamagotchi está relacionada con su capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias. Según Taro Tsuji, director de tecnología de Bandai Co., su atractivo radica en evolucionar con el tiempo sin perder su carácter universal.

Lo que comenzó como un juguete electrónico hoy también se utiliza como accesorio de moda retro. Actualmente, es común verlo como charm en bolsos y mochilas, mientras su valor también está relacionado con los accesorios que incorpora y el tiempo que tiene cada dispositivo.