Colombia confirmó un plan de eutanasia para diez hipopótamos descendientes de los animales introducidos por Pablo Escobar en la década de 1980.

Después de años de debates sobre cómo controlar la reproducción de los hipopótamos que Pablo Escobar introdujo en Colombia, las autoridades ambientales colombianas confirmaron que aplicarán la eutanasia química a diez ejemplares en el Magdalena Medio, en Antioquia.

La decisión fue anunciada el miércoles 18 de noviembre de 2026 por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), como parte de un plan coordinado con el Ministerio de Ambiente de Colombia.

Los diez animales ya fueron identificados y las intervenciones están previstas para los próximos cinco meses.

¿Por qué Colombia aplicará la eutanasia a los hipopótamos?

Los ejemplares fueron seleccionados debido al riesgo que representan para las comunidades por su cercanía con viviendas y espacios públicos.

En Puerto Nare, al noroeste de Colombia, por ejemplo, se ha registrado la presencia de estos mamíferos en un camino que utilizan 23 niños para llegar a su escuela.

Además del peligro para las personas, la expansión de los hipopótamos amenaza a las especies nativas, altera los ecosistemas acuáticos y afecta actividades como la pesca.

El presupuesto inicial del plan piloto asciende a 500 millones de pesos colombianos e incluye acciones de monitoreo y educación ambiental.

¿Cuándo comenzará la eutanasia?

Cornare gestiona la adquisición de los medicamentos necesarios para realizar el procedimiento y espera contar con la asesoría de especialistas sudafricanos a finales de noviembre.

Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de control poblacional, que también contempla alternativas no letales.