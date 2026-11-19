El presidente de China, Xi Jinping (C), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (I), caminan a su llegada a una reunión trilateral en la Villa Kylin

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron, este jueves 19 de noviembre, en su histórica primera cumbre trilateral, que según Pekín tenía como objetivo "salvaguardar la paz mundial" aunque la cita despertó alarma y rechazo en otros lugares.

El encuentro sin precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en el polo tecnológico chino de Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC, duró alrededor de una hora y 20 minutos.

Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, los analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.

🌐 https://t.co/V1ms17da1S 👉 El presidente de #China solicita a Estados Unidos una relación bilateral pacífica y sin confrontaciones durante su visita oficial a la Casa Blanca. https://t.co/ywKqKny2HJ — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 25, 2026

Sentados alrededor de una gran mesa redonda con un arreglo floral en medio, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética, amenazada por el conflicto con Irán.

Como "grandes potencias", los tres países deben "salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundial", aseguró al inicio Xi, quien destacó la importancia "trascendental" de la cita. "Estamos haciendo historia", dijo por su parte Trump.

🌐 https://t.co/PwgIXYF1Do 👉 Los presidentes de #EstadosUnidos y China en una cumbre estratégica para definir el futuro de la #InteligenciaArtificial frente a profundas divergencias geopolíticas. https://t.co/HgRnp0nl6X — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

Estas son algunas resoluciones del encuentro

China , EE.UU. y Rusia se comprometen a "avanzar en la reforma de la ONU ".

, y se comprometen a "avanzar en la de la ". Los tres líderes adoptan una " declaración de paz ".

de ". China, Rusia y Estados Unidos se comprometen a "entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear"claración de paz"

Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse, de acuerdo con una "declaración de paz"