Presidentes de China, EE.UU. y Rusia adoptan una "declaración de paz"
Estas son las resoluciones que han llegado Trump, Putin y XI, en el encuentro de tres potencias en China el jueves 19 de noviembre
El presidente de China, Xi Jinping (C), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (I), caminan a su llegada a una reunión trilateral en la Villa Kylin
AFP
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Actualizado:
19 nov 2026 - 07:29
Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron, este jueves 19 de noviembre, en su histórica primera cumbre trilateral, que según Pekín tenía como objetivo "salvaguardar la paz mundial" aunque la cita despertó alarma y rechazo en otros lugares.
El encuentro sin precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en el polo tecnológico chino de Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC, duró alrededor de una hora y 20 minutos.
Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, los analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.
Sentados alrededor de una gran mesa redonda con un arreglo floral en medio, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética, amenazada por el conflicto con Irán.
Como "grandes potencias", los tres países deben "salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundial", aseguró al inicio Xi, quien destacó la importancia "trascendental" de la cita. "Estamos haciendo historia", dijo por su parte Trump.
Estas son algunas resoluciones del encuentro
- China, EE.UU. y Rusia se comprometen a "avanzar en la reforma de la ONU".
- Los tres líderes adoptan una "declaración de paz".
- China, Rusia y Estados Unidos se comprometen a "entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear"claración de paz"
Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse, de acuerdo con una "declaración de paz"
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