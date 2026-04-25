Colombia: Grupo armado ataca radar que controla tráfico aéreo

Hombres armados atacaron, este sábado 25 de abril, el radar de Santana, situado en la localidad colombiana de El Tambo, en el departamento del Cauca, usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país.

"Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional", manifestó la Aeronáutica Civil.

Grupos armados que operan en el departamento del Cauca

El ataque fue repelido por miembros de la fuerza pública y por el momento se desconoce si causó daños a esa infraestructura aérea.

En el departamento del Cauca operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos varios frentes de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque es atribuido a disidencias de las FARC

El Cauca es vecino del Valle del Cauca, donde en la víspera hubo una arremetida de estos grupos, que atacaron con explosivos en Cali el Batallón Pichincha y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.