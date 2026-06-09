Instagram permitirá reorganizar las publicaciones del perfil: así funciona esta actualización

Instagram permitirá mover las publicaciones en el feed para cambiar su orden.

Instagram anunció una nueva actualización que es una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de reorganizar manualmente las publicaciones dentro de la cuadrícula del perfil sin necesidad de eliminarlas o volver a subirlas.

La herramienta comenzó a llegar a dispositivos Android y iPhone esta semana y permitirá modificar la apariencia del perfil con solo arrastrar las publicaciones a la posición deseada, según informó la plataforma el lunes 8 de junio de 2026.

Hasta ahora, las publicaciones aparecían en orden cronológico inverso, es decir, las más recientes se mostraban primero.

La única excepción eran las publicaciones fijadas, una función que permite mantener hasta tres contenidos en la parte superior del perfil.

Con la nueva actualización, los usuarios podrán reorganizar libremente el resto de publicaciones sin importar cuándo fueron publicadas.

Pasos para organizar el feed de Instagram manualmente

La nueva herramienta funciona mediante un sistema de arrastrar y soltar. No requiere activación.

Con la nueva actualización, los usuarios podrán reorganizar libremente el resto de las publicaciones, independientemente de la fecha en que fueron compartidas.

Instagram precisó que las publicaciones fijadas seguirán apareciendo en la parte superior y conservarán su comportamiento habitual.

El cambio únicamente afecta la visualización del perfil y no modifica el orden en que las publicaciones aparecen en el feed principal de los seguidores, que continúa siendo gestionado por los algoritmos de recomendación de la plataforma.