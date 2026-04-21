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Quito

Quito: Denuncia por paralización del Metro ingresa a Fiscalía

El gerente del Metro compareció ante el Concejo Metropolitano para informar sobre el incidente. 

El sistema de transporte Metro de Quito no funcionó el lunes 20 de abril del 2026.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

21 abr 2026 - 15:53

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La denuncia, dispuesta por el alcalde de Quito, Pable Muñoz, por la paralización del Metro ingresó formalmente a la Fiscalía General del Estado

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) emprendió la acción debido a la suspensión del servicio, que causó conmoción en la ciudadanía, durante siete horas del 20 de abril de 2026.

La denuncia consta como un caso "consumado"

Según consta en el escrito, ingresado la tarde del 21 de abril de 2026, por la gerente jurídica, Shajayra Muñoz Fernández, se denuncia el presunto delito de paralización de un servicio público.

De acuerdo con datos de Fiscalía, la denuncia consta como un caso "consumado" y no en flagrancia.

Comparecencia del gerente del Metro 

Previo a la acción, el gerente de la Epmmq, Juan Carlos Parra, compareció ante el Concejo Metropolitano para informar sobre el incidente técnico en el sistema de comunicación que generó el problema

Detalló que la incidencia se relacionó con un equipo en la estación Quitumbe que generó una saturación de los sistemas de comunicación hacia el Puesto de Control Central, donde se monitorea el funcionamiento de todo el Metro.

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