Creador de contenido fue asesinado durante una transmisión en vivo en México

César Gastélum fue asesinado a tiros afuera de un restaurante en Culiacán, Sinaloa.

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto del 2026. El crimen ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo afuera de una cadena de comida rápida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

En videos de redes sociales se observa al influencer con su grupo de amigos mientras realizaban un reto de entregar comida rápida.

Mientras estaban fuera del local, dos hombres en moto se acercaron al creador de contenido y le dispararon con un arma de fuego en la cabeza.

El asesinato ocurre en medio de la ola de violencia que azota a Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, que desde hace tiempo se ha convertido en el epicentro de un conflicto entre facciones rivales del crimen organizado.

El crimen también evoca el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, en mayo de 2025. La joven también fue baleada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok desde el salón de belleza donde trabajaba, en Zapopán, Jalisco.

Gastélum tenía más de 600 000 seguidores en TikTok, donde era mayormente conocido por su contenido cómico.