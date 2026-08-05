Taxista sufrió intento de secuestro en el sur de Quito

Fotografía de los ciudadanos aprehendidos por la Policía tras neutralizar el vehículo robado. Foto: Policía Nacional

El hecho se registró pasado las 23:00 de este martes 4 de agosto de 2026. Tras una alerta del ECU 911, la Policía Nacional se trasladó hasta el sector La Lucha De Los Pobres, al sur de Quito, por un intento de secuestro a un taxista, según informó el teniente coronel Edison Hernández, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro.

Según el testimonio de la víctima recogido por las autoridades, tomó una carrera en un centro comercial del sur de la capital con dirección al sector de San Martín, a la altura de la Lucha De Los Pobres.

“Llegando ahí ya me parqueo y me secuestra. Más arribita me botan a las afueras y de ahí no sé más” Testimonio de la víctima

Vehículo fue rastreado

El taxista indicó que lograron alertar a la Policía, debido a que su carro está a nombre de su hija, quien había pedido a la aseguradora rastrear el automotor.

Tras el rastreo de GPS del vehículo, los uniformados iniciaron una persecución por la Av. Simón Bolívar hasta el sector de Sangolquí, donde neutralizaron el automotor y lograron la aprehensión de cuatro ciudadanos.

Según Hernández, cuando los agentes se entrevistaron con el ciudadano afectado, les mencionó que eran cuatro las personas que le pidieron la carrera, y que en el ingreso a la Lucha De Los Pobres comenzaron a agredirlo, amenazarlo, para luego meterlo en la cajuela del vehículo tipo taxi.

Tras la aprehensión de las cuatro personas, estos fueron identificados por la Policía Nacional como:

Marlon P.

David Z.

Angelina F.

Everson C.

Policía Nacional muestra a los aprehendidos y al vehículo que fue sustraído. Foto: Policía Nacional

Tras la detención, el teniente coronel Edison Hernández indicó que los aprehendidos serán puestos ante la autoridad competente para que sea determinada su situación jurídica.