Crecimiento de EE.UU. subió con fuerza en el tercer trimestre y la inflación sigue alta

La economía estadounidense creció en el tercer trimestre del año pese a que la inflación se mantiene alta.

La economía estadounidense creció 3,4% en el tercer trimestre y la inflación se mantuvo alta en septiembre, según datos difundidos este jueves 29 de octubre del 2026 antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de la próxima semana.

La cifra del crecimiento es una buena noticia para el presidente Donald Trump. Los analistas esperaban un buen desempeño, pero un poco inferior, del 3,1% interanual. En el segundo trimestre el crecimiento había sido del 2,2%.

"Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron incrementos en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron parcialmente compensados por una disminución de las exportaciones", señaló la Oficina de Análisis Económico del departamento en un comunicado.

Por su parte, la inflación aumentó un 3,6% interanual, en septiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.

Esa cifra resultó ligeramente inferior al 3,6% que había anticipado el consenso de MarketWatch.

En medición intermensual, el aumento de la inflación fue de 0,5%, este sí conforme a las expectativas de los analistas.