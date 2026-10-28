Así se comportará El Niño en América Latina entre noviembre y enero, según el Ciifen

Inundaciónes provocadas por el fenómeno de El Niño en la ciudad de Machala.

El fenómeno de El Niño continuará intensificándose de noviembre de 2026 a enero de 2027 en América Latina y hay "una alta probabilidad de superar valores históricos".

Así lo señala el pronóstico publicado en octubre de 2026 por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), que prevé que el fenómeno se mantenga hasta por lo menos el primer trimestre de 2027.

De acuerdo con los modelos analizados, existe una probabilidad superior al 95% de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte hasta enero de 2027.

Asimismo, hay la probabilidad de que el evento supere los registros históricos desde 1950 se sitúa en el 83% para el período de octubre a diciembre de 2026.

Para el trimestre de noviembre a enero, las proyecciones anticipan anomalías de temperatura de entre 3 °C y 3,5 °C en el Pacífico ecuatorial. Estas condiciones cálidas también se extenderían por el continente americano, desde México hasta Chile.

Temperaturas de hasta 4 °C sobre lo normal

El pronóstico prevé temperaturas del aire superiores al promedio en gran parte del norte de Sudamérica. Entre los países con mayores anomalías figuran las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

En estas zonas, las temperaturas podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C por encima de los valores habituales para la época.

🌊 https://t.co/33RKycvPBo 👉 El fenómeno de El Niño avanza hacia su etapa de madurez con temperaturas oceánicas récord que exigen acciones inmediatas de prevención climática en todo el litoral ecuatoriano. https://t.co/Ia79MS0wTt — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 18, 2026

¿Cómo se comportarán las lluvias en Ecuador y la región?

Las lluvias no tendrán el mismo comportamiento en todos los territorios. Según el informe de Ciifen, para el período de noviembre de 2026 a enero de 2027, se prevén anticipa lluvias diferenciadas según la región: