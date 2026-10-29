Liga de Quito y Universidad Católica se juegan una semifinal con revancha incluida

Liga de Quito enfrenta a Universidad Católica en la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2026.

Liga de Quito y Universidad Católica vuelven a encontrarse en una instancia decisiva. Los dos clubes se enfrentan este jueves 29 de octubre, a las 19:00, por la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2026.

Esta semifinal reedita la final de la Copa Ecuador 2025. En aquella definición, la Chatoleí derrotó 3-2 a LDUy conquistó el título. Ahora, los albos buscarán la revancha y la clasificación a una nueva final, mientras el Trencito Azul intentará defender la corona.

Así llegan a la semifinal

Universidad Católica ha tenido un recorrido perfecto en esta edición del torneo. Derrotó 4-1 a El Nacional en los 16avos de final, superó 3-2 a Vinotinto FC en octavos y venció 1-0 a Astillero FC en cuartos. En esos tres partidos marcó ocho goles y recibió tres. José Fajardo es su principal referente ofensivo, con tres tantos.

Liga de Quito también suma ocho goles en su camino a las semifinales, aunque su recorrido comenzó con un empate 1-1 ante Independiente Juniors y una clasificación por penales. Después goleó 6-0 a Leones FC y derrotó 1-0 a Aucas. Michael Estrada es el máximo goleador de la Copa Ecuador con cuatro anotaciones.

En LigaPro, ambos llegan con resultados recientes menos contundentes. Católica empató sus dos últimos partidos, ante Independiente del Valle y Barcelona, y perdió previamente frente a Macará. Liga, en cambio, viene de perder 2-1 ante Macará, después de empatar 1-1 con Aucas y vencer 2-1 a Barcelona.

¿Qué pasa según el resultado?

La semifinal se jugará en partido de ida y vuelta.

Si uno de los equipos gana este jueves, llegará al Rodrigo Paz Delgado con ventaja en el marcador global. Si empatan, la serie quedará abierta para el partido de vuelta.

Después de los 90 minutos de la revancha se sumarán los resultados de ambos encuentros. Si existe empate en el marcador global, el finalista se definirá en penales.

El ganador de esta llave enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre Independiente del Valle y Delfín. De momento, los negriazules llevan ventaja tras ganar 3-0 a los cetáceos la noche del miércoles 28 de octubre.

Además del título, el campeón de la Copa Ecuador 2026 obtendrá el cupo de Ecuador 4 para la Copa Libertadores 2027.

Más que una revancha de la final del año pasado, el duelo entre Liga de Quito y Universidad Católica representa el primer capítulo de una serie que puede dejar a uno de los dos clubes a un partido de levantar nuevamente la Copa Ecuador.

La serie de esta semifinal se definirá el miércoles 4 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.