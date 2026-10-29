Lucía Yépez hace historia en Kazajistán al quedarse con la medalla de plata 

La ecuatoriana Lucía Yépez se quedó con la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha en Kazajistán.

La ecuatoriana Lucía Yépez dejó el nombre de Ecuador en lo alto al consagrarse vicecampeona en la categoría 53 kg del Campeonato Mundial de Lucha en Kazajistán.

'La Tigra' se enfrentó en la final a la japonesa Moe Kiyooka y obtuvo la medalla de Plata, que significa un nuevo hito para el deporte ecuatoriano.

Al finalizar la competencia, Lucía Yépez compartió una historia en su cuenta de Instagram y escribió: “Una vez más lo lograré. No me rendiré. No fue ayer, no fue hoy, pero será mañana”.

La ecuatoriana llegó a la final tras vencer 11-0 a la uzbeka Sakibjamal Esbosynova, en octavos de final. En cuartos de final ganó 4-2 a la rumana Andreea Ana; y en la semifinal derrotó 10-0 a la estadounidense Cristelle Rodríguez.