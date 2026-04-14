Álvaro Uribe advierte pérdida de empleos por crisis Ecuador-Colombia

La crisis escaló en las últimas semanas cuando Ecuador decidió imponer aranceles del 100% a productos provenientes de Colombia, una medida que encendió las alarmas en la región.

Colombia respondió con una acción similar, aunque con una diferencia clave: dejó en 0% los aranceles para bienes esenciales que necesita importar desde Ecuador, intentando evitar un impacto mayor en su economía.

Tensión política y acusaciones cruzadas

El conflicto no es solo comercial. También hay un fuerte cruce político, marcado por declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien lanzó duras críticas al gobierno colombiano actual.

Uribe aseguró que la frontera está dominada por grupos ilegales y cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro. Según dijo, esta situación habría influido en la decisión de Ecuador de aplicar medidas económicas más duras.

El exmandatario también defendió que el arancel impuesto por Ecuador responde, en parte, a la necesidad de financiar la seguridad en la frontera, donde el comercio binacional supera los 2 000 millones de dólares anuales.

Impacto en empleo y frontera

Las consecuencias ya empiezan a sentirse. En zonas fronterizas de Colombia, según Uribe, se estarían perdiendo empleos y cerrando negocios, lo que refleja el impacto directo de esta disputa.

Mientras tanto, Ecuador mantiene su postura en medio de un contexto complejo de seguridad, lo que agrava aún más la relación bilateral y genera incertidumbre sobre el futuro del comercio entre ambos países.

Ecuador: Gobierno y Cepeda, tapan a sus socios de FARC, causantes reales del problema. pic.twitter.com/Iec5QeQEzw — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 14, 2026

El cruce de declaraciones también ha elevado la tensión diplomática. Uribe negó haber tenido reuniones recientes con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y pidió no desviar la atención del problema de fondo: la violencia en la frontera.

Minutos después de las declaraciones de Uribe, el presidente Petro cuestionó al expresidente sugiriendo nuevamente reuniones entre Uribe y Noboa.

Por ahora, el escenario es claro: más tensión, menos comercio y una frontera cada vez más frágil.