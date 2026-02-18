Crisis política en Perú, candidatos desconfían del nuevo presidente que elegirá el Congreso

Los cuatro candidatos a la Presidencia del Congreso de Peru, el ganador se convertirá en el jefe de Estado interino, el 18 de febrero de 2026.

La crisis institucional en Perú suma un nuevo capítulo luego de que el Congreso destituyera al presidente interino José Jerí, y se disponga a elegir a un nuevo jefe de Estado que gobernará hasta la conclusión del actual proceso electoral, previsto para el 12 de abril de 2026.

Diversos candidatos presidenciales han expresado públicamente su desconfianza sobre la idoneidad del congresista que asumirá el cargo, en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década.

Cuestionamientos desde el centroizquierda y la centroderecha

El candidato Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, señaló que quien asuma la Presidencia debe garantizar un proceso electoral “con imparcialidad, transparencia y sentido de Estado”. Además, calificó la última década como un período de “degradación política”, con congresos dominados por intereses particulares y presidentes debilitados.

Por su parte, Mario Vizcarra, candidato del partido Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, sostuvo que el Parlamento “no busca un presidente, sino un cómplice”, al acusar al Congreso de actuar bajo un “pacto mafioso”.

En la misma línea, Mesías Guevara, del Partido Morado, afirmó que la crisis actual se arrastra desde 2016 y criticó el rol del Legislativo en lo que calificó como una “década perdida” marcada por obstruccionismo y corrupción.

Críticas desde la izquierda

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que la alta rotación presidencial y el transfuguismo parlamentario evidencian el fracaso de lo que denominó una “democracia neoliberal”.

Desde otra orilla política, la exministra Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad, afirmó que Keiko Fujimori sería “la gran perdedora” tras haber respaldado a Jerí frente a investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Asimismo, Enrique Valderrama, candidato del Partido Aprista Peruano fundado por el fallecido expresidente Alan García Pérez, calificó a Jerí como un mandatario “intrascendente” y cuestionó su gestión en materia de seguridad ciudadana.

Un nuevo presidente en medio del proceso electoral

El Congreso peruano deberá elegir en las próximas horas quien asumirá la jefatura del Estado de manera transitoria hasta la celebración de los comicios generales. Sin embargo, el escepticismo de los aspirantes presidenciales refleja la profunda crisis de legitimidad que enfrenta el sistema político peruano.

La designación se producirá en un contexto de alta polarización y desconfianza ciudadana, con el desafío de garantizar estabilidad institucional y transparencia electoral en el tramo final hacia las elecciones.