Irán condiciona el acuerdo con EE.UU. a un alto al fuego efectivo en Líbano

Una columna de humo se elevó tras un ataque aéreo israelí en las afueras de Tiro, al sur del Líbano, el 1 de junio de 2026.

Irán condicionó, este lunes 1 de junio de 2026, cualquier acuerdo con Estados Unidos a la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano y acusó a Washington de seguir vulnerando la tregua tras bombardeos nocturnos.

"Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra", declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, mientras Israel amplía su ofensiva en Líbano.

Asimismo, acusó a Washington de seguir vulnerando el alto el fuego con Teherán tras las recientes ofensivas estadounidenses contra su territorio, que desencadenaron represalias militares por parte de Teherán.

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"Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana", declaró Baqai, que añadió que Irán no dudará en adoptar todas las medidas que considere necesarias para defender su seguridad nacional.

Asimismo reiteró que el programa nuclear iraní no forma parte, por ahora, de las conversaciones en curso con Estados Unidos destinadas a poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

"No se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear. En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra", señaló, después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollará armas nucleares.