Críticas por la cancelación del debate presidencial en Brasil; ¿qué ocurrió?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva durante un recorrido de campaña por el centro de Río de Janeiro

El poder judicial de Brasil fue duramente criticado, el viernes 2 de octubre, luego de la cancelación de un debate presidencial al que el mandatario y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se había negado a asistir.

Una jueza electoral dictaminó el jueves que TV Globo, la principal cadena del país, no podía mostrar una silla vacía reservada a Lula ni permitir que los oponentes le dirigieran preguntas en su ausencia, en el último debate antes de la primera vuelta de las elecciones del domingo.

El fallo, junto a una segunda decisión de un magistrado de la Corte Suprema que obligaba a Globo a incluir a un candidato que no había sido invitado, llevó al principal rival de Lula, el senador derechista Flávio Bolsonaro, a retirarse dos antes de la cita denunciando una "censura".

Globo canceló el debate, alegando "inseguridad jurídica" y una "interferencia indebida".

"La silla vacía, símbolo del desprecio de los candidatos por la rendición de cuentas, tiene una larga tradición en Brasil", afirmó el diario Folha en un editorial en su portada el viernes, en el que criticó "una maniobra desesperada para favorecer al candidato a la reelección".

La decisión de Lula de faltar al debate final fue interpretada como un intento de evitar ser blanco de ataques de Bolsonaro y otros tres participantes, todos de derecha.

En su lugar, apareció en un podcast donde dijo que no veía el sentido de debatir con alguien "no calificado" como Flávio Bolsonaro.

Las encuestas dan una ventaja a Lula en la primera vuelta y prevén un balotaje el día 25 de octubre, en el que ambos candidatos aparecen empatados.

Lula y Bolsonaro no se han enfrentado cara a cara en una campaña marcada por escándalos y ataques personales.

Tres asociaciones de medios brasileños expresaron el viernes su "profunda indignación con la intervención judicial en reglas previamente establecidas" del debate.

"Lamentablemente, el activismo judicial ha atropellado el derecho de los ciudadanos a acceder a las propuestas de los candidatos", señaló en un comunicado.

Lula no ha comentado las acusaciones de que las decisiones judiciales tenían supuestamente el objetivo de beneficiar su candidatura.

El coordinador de su campaña, Edinho Silva, dijo que el mandatario tiene previsto participar en debates antes de la segunda vuelta.