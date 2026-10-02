Lula y Flávio Bolsonaro juegan al vale todo en inciertas elecciones en Brasil

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y el candidato presidencial Flavio Bolsonaro (derecha), durante mitines políticos.

Ya sean morales o religiosas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro se echan en cara todo tipo de acusación para ganar las elecciones del domingo 4 de octubre de 2026 en Brasil, bastión de la izquierda en América Latina.

Lula, de 80 años, se mide con el senador conservador, de 45, que busca subirse a la ola conservadora regional alentada por Donald Trump, aliado de su padre, el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El presidente de Estados Unidos dijo el jueves que sigue "muy de cerca" estas elecciones.

Las encuestas dan una pequeña ventaja al izquierdista Lula y prevén un balotaje el 25 de octubre, donde ambos candidatos, que no se enfrentarán en ningún cara a cara, aparecen igualados.

"La elección está empatada pero no parada: en la última semana se decide para dónde van los votantes que aún pueden desplazarse" entre Lula y Bolsonaro, dice a la AFP Felipe Nunes, director del instituto Quaest.

Muchos votarán sin convicción, entre un presidente que aspira a gobernar por cuarta vez y un apellido -Bolsonaro- presente en las últimas tres elecciones.

Marcelo Vilanova, de 32 años, gerente de una pescadería en Juiz de Fora (sureste), dijo que apoyará a Lula por ser el "mal menor".

Lucas Sales, de 38 años, dueño de una tienda de telefonía en la misma ciudad, votará por Bolsonaro aunque "no sea la mejor opción".

Si la campaña estuvo marcada por escándalos de corrupción, incluida una investigación contra Flávio Bolsonaro, la recta final la dominaron controversias surgidas en redes sociales.

Sondeos que subestiman

El conservador le pisa los talones a Lula pese a ser investigado por posible corrupción, tras haberle pedido dinero a un banquero detenido por estafa para una película sobre su padre.

El senador, que se define más moderado que Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, promete mano dura contra la inseguridad, entre las principales preocupaciones sociales.

Su campo cree en la victoria.

"En las últimas cuatro elecciones, la derecha brasileña tuvo un 3% a un 4% arriba de lo que decían las encuestas", recuerda a la AFP el senador Rogério Marinho, jefe de campaña de Bolsonaro.