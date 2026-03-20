Cuba se prepara para recibir primer cargamento de combustible ruso

Una mujer en una patineta eléctrica, frente a una fábrica que exhibe una imagen del fallecido, el líder cubano Fidel Castro

El barco Anatoly Kolodkin “de bandera rusa” se encuentra “hoy (jueves) en la mañana a 3.069 millas náuticas camino a Cuba en el Atlántico navegando a 12.3 nudos”, dijo a The Associated Press Jorge Piñon, un experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. “Debe de llegar a Cuba en diez días”.

Según el especialista, el tanquero con 730.000 barriles se encuentra en la lista de embarcaciones de esta naturaleza sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido luego de la guerra en Ucrania.

Además, otra embarcación —el Sea Horse bajo bandera de Hong Kong— también navega con petróleo ruso para Cuba transportando unos 200.000 barriles de diésel, según Piñon.