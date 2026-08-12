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Quito

Los incendios forestales en Rayocucho y Tanlahua continúan activos

Bomberos de Quito llevan 36 horas de trabajo ininterrumpido para contener dos incendios forestales registrados en los sectores de Rayocucho y Tanlahua. Las condiciones del terreno y el viento dificultan las labores.

Bomberos de Quito analizando como controlar los incendios que se encuentran activos.

Bomberos Quito

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

12 ago 2026 - 08:06

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Tras 36 horas de trabajo continuo, los Bomberos de Quito siguen tratando contener dos incendios forestales al norte de la Capital, en los sectores de Rayocucho y Tanlahua. Sin embargo, las condiciones del terreno y el viento dificultan las labores.

150 bomberos combaten las llamas

Durante toda la noche, los equipos de emergencia permanecieron desplegados en las líneas de fuego activas para evitar que las llamas se propaguen.

Según Bomberos Quito, en el operativo participan 150 bomberos, 23 vehículos contraincendios y 50 personas de apoyo de la Corporación Municipal.

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Bomberos de Quito preparándose para enfrentar las llamas.Bomberos Quito

Viento y vegetación dificultan el control

Las fuertes ráfagas de viento, la topografía del lugar y la vegetación complican las tareas de combate y contención. Pese a estas condiciones, los equipos continuarán trabajando hasta controlar la emergencia.

Los incendios se registran en Rayocucho, en la parroquia de Calacalí, y Tanlahua, en San Antonio de Pichincha.

La emergencia continúa

Bomberos Quito mantiene el despliegue operativo en ambos sectores y trabaja para evitar que los incendios alcancen nuevas áreas.

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