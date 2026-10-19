La DANA Adam azota el Mediterráneo: dos muertos, evacuaciones y destrozos en España

Devastador temporal: Dos fallecidos y millas de emergencias por el paso de la DANA 'Adam'.

El paso de la DANA Adam, el primer gran sistema de alto impacto meteorológico de la temporada, mantiene en máxima alerta al Mediterráneo.

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La tormenta ha provocado dos víctimas mortales, más de un millón de emergencias, inundaciones históricas, suspensión de clases y el despliegue de las fuerzas armadas para rescates de emergencia.

Fallecidos y heridos por lluvias torrenciales

Reportes de las agencias de noticias EFE y Europa Press confirman que el temporal se ha cobrado la vida de dos personas:

Víctima en Cataluña: Una persona falleció tras ser arrastrada por la corriente debido a la crecida repentina de un caudal en el área metropolitana de Barcelona.

Una persona falleció tras ser arrastrada por la corriente debido a la crecida repentina de un caudal en el área metropolitana de Barcelona. Víctima en la Comunidad Valenciana: Una segunda persona perdió la vida en la localidad de Sagunto (Valencia) como consecuencia de los estragos provocados por las severas anegaciones.

Asimismo, las autoridades sanitarias y bomberos atienden a decenas de personas afectadas.

En Alicante, rescataron con síntomas de hipotermia leve a una familia (dos adultos y dos niños) tras ser arrastrada su caravana por la riada, mientras que en Toledo y la zona central se registraron múltiples rescates de automovilistas atrapados.

Registros récords y estragos

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en comarcas como La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante) las precipitaciones superaron los 500 a 600 litros por metro cuadrado en menos de 48 horas.

El episodio ha sido calificado como "extraordinario" cuyos antecedentes no se veían desde 1987.

Las afectaciones más graves reportadas por los organismos de socorro incluyen:

Inundaciones y cortes viales: Al menos 15 carreteras principales y secundarias cerradas por colapsos, desprendimientos y anegaciones.

Al menos por colapsos, desprendimientos y anegaciones. Despliegue de la UME: La Unidad Militar de Emergencias (UME) activó operativos terrestres y rescates con helicóptero, movilizando batallones desde Valencia hacia las Islas Baleares (Ibiza y Mallorca).

La activó operativos terrestres y rescates con helicóptero, movilizando batallones desde Valencia hacia las Islas Baleares (Ibiza y Mallorca). Medidas: En la comunidad valenciana se dictó el confinamiento preventivo de 145 municipios, además de la suspensión de la jornada escolar y actividades al aire libre en gran parte del archipiélago balear.

Evolución del tiempo

Aunque la AEMET comenzó a rebajar paulatinamente el nivel de riesgo de rojo a naranja, las alertas por lluvias torrenciales y riesgo de crecidas de ríos (como el Llobregat, Ter y Muga) se trasladaron hacia el litoral y prelitoral de Cataluña y Baleares.

Las autoridades del Mediterráneo mantienen los protocolos de emergencia activos y piden a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios mientras el sistema se desplaza hacia el norte.