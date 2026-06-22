EE.UU., presidentes de la región y líderes de derecha felicitan a Abelardo De La Espriella

El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones en Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Abelardo de la Espriella tras su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales la noche del domingo 21 de junio de 2026, Noboa destacó el resultado de los comicios y expresó su respaldo a la visión política del mandatario electo.

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria”, escribió el jefe de Estado ecuatoriano.

En el mismo pronunciamiento, Noboa señaló que comparte con el nuevo gobernante colombiano la necesidad de impulsar políticas enfocadas en la seguridad y el combate al crimen organizado.

“Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió el mandatario.

Estados Unidos anticipa cooperación en seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. A través de un mensaje confirmó que mantuvo una conversación con el mandatario electo para expresarle sus felicitaciones por la victoria alcanzada en las urnas.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral”, señaló el funcionario estadounidense.

En su pronunciamiento, Rubio aseguró que la administración del presidente Donald Trump espera trabajar de manera cercana con el próximo Gobierno colombiano en varios temas considerados estratégicos para ambos países.

Entre las prioridades mencionadas figuran el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad regional, la lucha contra la migración ilegal hacia Estados Unidos y el impulso de los vínculos económicos y comerciales entre las dos naciones.

Más apoyos desde Latinoamérica

De acuerdo con las cifras del preconteo oficial provistas por las autoridades electorales colombianas, De la Espriella obtuvo aproximadamente el 49,7% de los sufragios, frente al 48,7% alcanzado por el candidato Iván Cepeda.

Ante este margen registrado en el preconteo a favor del candidato electo, diversos jefes de Estado utilizaron sus cuentas oficiales en la red social X y canales institucionales para reconocer el resultado.

En Argentina, el presidente Javier Milei publicó un mensaje desde su cuenta oficial en el que felicitó a De La Espriella por su histórica victoria.

Asimismo, el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, recurrió a la plataforma X para mostrarle su respaldo.

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sumó a las reacciones internacionales tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Fujimori felicitó al mandatario electo y le deseó éxito en la gestión que iniciará tras su triunfo en la segunda vuelta electoral.

En su pronunciamiento, recordó que el ahora presidente electo colombiano le expresó su respaldo durante un momento clave de la política peruana semanas atrás, un gesto que destacó en su mensaje de felicitación.