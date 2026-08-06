Asesinan a funcionario del Municipio de Manta en ataque armado

Un funcionario del Municipio de Manta fue asesinado en la calle.

Jeffry Saúl Figueroa, funcionario del Municipio de Manta, fue asesinado en un ataque armado la tarde de este jueves 6 de agosto de 2026.

Figueroa trabajaba en la Dirección de Riesgos de esa ciudad de Manabí. Fue asesinado en la ciudadela Universitaria mientras se dirigía a una reunión de trabajo.

El hombre fue acribillado mientras permanecía a bordo de un vehículo estacionado en la calle.

En videos difundidos en redes sociales se observa que una camioneta doble cabina llegó hasta el sitio y uno de sus ocupantes disparó contra Figueroa.

El funcionario municipal intentó huir del sitio y corrió por la calle. Sin embargo, a los pocos metros fue alcanzado por el perpetrador y recibió varios disparos.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y acordonó la escena para levantar indicios del crimen.

Las investigaciones avanzan con la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

Un mes atrás, el 2 de julio, otro funcionario del Municipio de Manta fue acribillado al pie de la dependencia municipal.

Manabí permanece bajo estado de excepción desde el 16 de junio en medio de la creciente ola de violencia.