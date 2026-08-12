El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (CBQ) confirmó que el incendio forestal registrado en el sector de Rayocucho se encuentra oficialmente controlado , tras no identificarse nuevas líneas de propagación activas del fuego.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el incnedio ha dejado un saldo preliminar de 250 hectáreas de vegetación afectada en la zona.

Quito: controlan incendio forestal en Rayocucho tras consumir 250 hectáreas. Foto: Bomberos de Quito

Labores de enfriamiento y despliegue operativo

Pese a que el avance de las llamas fue sofocado, los equipos de emergencia continúan desplegados en el territorio.

Esto con el fin de asegurar el perímetro y evitar posibles reactivaciones por vientos o focos de calor remanentes.

Quito: controlan incendio forestal en Rayocucho tras consumir 250 hectáreas. Foto: Bomberos de Quito

Fuerza de respuesta

Un total de 150 efectivos participaron activamente en las tareas directas de combate al fuego durante el pico de la emergencia.

Fase actual

Al momento, 50 bomberos permanecen en el sector realizando labores técnicas de enfriamiento y raspado del terreno.

Coordinación interinstitucional

Las tareas de liquidación del incendio se desarrollan en articulación con la Corporación Municipal y diversas entidades del Gobierno Nacional.

Los trabajo en conjunto tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los sectores aledaños y la evaluación del impacto ambiental en la parroquia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas agrícolas o de desechos a cielo abierto, las cuales constituyen la principal causa de este tipo de eventos en el Distrito Metropolitano.