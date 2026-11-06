Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle, esposa del principe Harry
Thomas Markle, de 82 años, fue detenido en una residencia para personas mayores del estado de Florida, en Estados Unidos.
Meghan Markle rompió toda relación con su padre tras enterarse de que él consumía pornografía infantil
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Actualizado:
06 nov 2026 - 11:42
El padre de Meghan Markle fue arrestado, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Florida, Estados Unidos, acusado de posesión de material de abuso infantil, informaron medios británicos y estadounidenses.
Thomas Markle, de 82 años, fue detenido en una residencia para personas mayores del estado, informaron los diarios Daily Mail y New York Post.
Markle, con quien la actriz y esposa del príncipe Harry (Enrique) cortó toda relación en 2018, es objeto de una investigación por presunta posesión de material de abuso infantil en Filipinas y México, donde vivió anteriormente.
Tras los informes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al Daily Mail y las tildó de "un montón de mentiras".
Su hija Meghan indicó que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de "proteger" a sus dos hijos.
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