Delcy Rodríguez llega a Nueva York en un jet privado y genera dudas sobre su traslado

Delcy Rodríguez llegó a Nueva York, en un jet privado Gulfstream G500, para participar en la Asamblea General de la ONU.nidos, este 21 de septiembre de 2026.

Delcy Rodríguez llegó este 21 de septiembre a Estados Unidos para participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, pero los detalles de su viaje llamaron la atención por el tipo de aeronave utilizada y el aeropuerto elegido para su llegada.

Según NTN24, Rodríguez viajó en un Gulfstream G500 con matrícula estadounidense N818CA, una aeronave privada operada por la empresa colombiana Helistar S.A.S. El medio señala que el avión estaría registrado bajo un fideicomiso en Estados Unidos.

Aterrizó en un aeropuerto para vuelos privados

La mandataria aterrizó en Teterboro, Nueva Jersey, un aeropuerto utilizado principalmente para aviación ejecutiva y jets privados, ubicado cerca de Manhattan. A diferencia de terminales comerciales como JFK o Newark, permite desembarques directamente en plataforma y menor exposición pública.

EFE confirmó que Rodríguez llegó a Teterboro para representar a Venezuela ante la ONU. Allí fue recibida por funcionarios venezolanos, mientras otros reportes señalan también la presencia del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

¿Quién pagó el vuelo?

Una de las principales interrogantes señaladas es quién contrató y pagó el jet privado. Hasta el momento, no existe información pública que permita establecer si el traslado fue financiado directamente por el Gobierno venezolano o por un tercero.

El propio reporte aclara que el uso de una aeronave privada no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad. Lo confirmado hasta ahora es que Rodríguez utilizó un Gulfstream G500 de matrícula estadounidense operado por una compañía colombiana.

Su agenda incluye un encuentro con Trump

Rodríguez viajó a Nueva York en medio de la Asamblea General de la ONU y tiene previsto mantener este martes un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, según confirmaron funcionarios estadounidenses.

Su intervención ante Naciones Unidas está prevista para el jueves 24 de septiembre.